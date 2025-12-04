Etropal AD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Etropal AD äußerte sich am 02.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 BGN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 BGN je Aktie erzielt worden.

Etropal AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen BGN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,4 Millionen BGN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at