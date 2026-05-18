ETS Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ETS Group hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,38 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,93 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at