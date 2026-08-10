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10.08.2026 06:31:29
ETS Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ETS Group gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 13,53 JPY gegenüber 15,82 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 3,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,93 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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