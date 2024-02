Etsy-Aktie legt vorbörslich zu: Aktienkurs profitiert vom Einstieg eines aktivistischen Investors

Die Nachricht, dass ein aktivistischer Investor Anteile von Etsy gekauft hat, hat Etsy-Anleger am Donnerstag in Euphorie versetzt.

• Etsy ernennt Marc Steinberg zum Vorstandsmitglied• Elliott hat Beteiligung erworben• Anteil soll wohl weiter ausgebaut werden

Die Aktie des Online-Marktplatzes Etsy hat am Donnerstag einen fulminanten Handelstag hinter sich gebracht. An der NASDAQ ging es um 9,10 Prozent auf 72,62 US-Dollar nach oben, vorbörslich setzt sich die positive Kursentwicklung am Freitag weiter fort und das Papier steigt zeitweise um weitere 1,90 Prozent auf 74,00 US-Dollar.

Paul Singers Elliott steigt ein

Der Grund für die Euphorie auf Anlegerseite war eine zunächst wenig spektakuläre Pressemeldung von Etsy, in der das Internetunternehmen bekannt gab, dass Marc Steinberg zum Vorstandsmitglied ernannt wurde. Doch Marc Steinberg ist kein Unbekannter, der Investor ist Partner bei Elliott Investment, einem als aktivistischen Investor bekannten Hedgefonds unter Leitung von Paul Singer.

Tatsächlich ist die Ernennung von Steinberg in das Etsy-Führungsgremium offenbar die Folge einer finanziellen Beteiligung von Elliott. "Wir sind ein bedeutender Investor bei Etsy geworden und ich trete dem Vorstand bei, weil ich glaube, dass es eine Chance für eine erhebliche Wertschöpfung gibt", wird Steinberg in der Pressemitteilung zitiert. Er freue sich auf die Zusammenarbeit und wolle gemeinsam mit dem Board, CEO Josh Silverman und dem Team die Kundenzufriedenheit verbessern, das Umsatz- und Gewinnwachstum beschleunigen und den langfristigen Wert steigern.

Etsy-Anteile gehen an Hedgefonds: Offenbar 13 Prozent erworben

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person beruft, soll Elliott einen 13-prozentigen Anteil an Etsy halten - einschließlich Stammaktien und Swaps. Damit wäre der Hedgefonds der größte Etsy-Investor.

Die Ernennung von Steinberg zum Vorstandsmitglied soll auch dem Zweck dienen, die Spitzenposition von Elliott weiter auszubauen. Beide Seiten hätten kooperative Verhandlungen geführt, es gebe keine Vereinbarung oder Übereinkunft, die eine Einreichung an die Behörden notwendig mache, heißt es bei Reuters weiter.



