Etsy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Etsy lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Etsy ein EPS von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Etsy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 668,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 672,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at