Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
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30.08.2026 14:00:01
Etsy Director Charles Ballard Sells 4,500 Shares for $368,325
Director Charles Andrew Ballard sold 4,500 shares of Etsy, Inc. (NYSE:ETSY) common stock on Aug. 26, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($81.85); post-transaction value based on Aug. 26, 2026, market close ($81.74).Etsy, Inc. operates as a leading specialty retail marketplace platform with a market capitalization of $7.7 billion and TTM revenue of $2.9 billion, serving millions of independent sellers and consumers globally. The company's competitive differentiation centers on its curated focus on unique, handcrafted, and vintage items, complemented by the Depop acquisition, which extends its reach into the high-growth secondhand fashion segment. With a lean organizational structure of 2,375 employees and a diversified revenue model spanning marketplace fees and advertising services, Etsy demonstrates operational efficiency while maintaining strong profitability with TTM net income of $209.5 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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