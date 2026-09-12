Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
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12.09.2026 03:30:01
Etsy Director Frederick Wilson Sells 20,000 Shares for $1.6 Million
Frederick R. Wilson, a Director at Etsy (NYSE:ETSY), reported a sale of 20,000 shares of common stock on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($81.86); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($81.75).
Etsy operates as a leading specialty retail platform with a market capitalization of $6.6 billion and TTM revenue of $2.9 billion, demonstrating significant scale within the online marketplace ecosystem. With a net income of $371.4 million on TTM revenue, Etsy exhibits strong profitability metrics while maintaining a diversified revenue model that reduces dependence on any single transaction type.
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