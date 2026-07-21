Etsy Aktie

Etsy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060

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21.07.2026 21:30:04

Etsy Director Melissa Reiff Sells 3,855 Shares for $328,000

Director Melissa Reiff sold shares of Etsy, Inc. (NYSE:ETSY) on July 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($85.00); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($85.74).Etsy, Inc. operates as a leading specialty retail platform with a $7.9 billion market capitalization and TTM revenue of $2.9 billion, demonstrating strong profitability with TTM net income of $302.7 million. The company's differentiated business model leverages network effects by aggregating independent sellers and buyers on curated marketplaces, with competitive advantages rooted in brand recognition, community engagement, and diversified revenue streams that extend beyond transaction fees to include advertising and value-added seller services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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