Etsy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Etsy gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,18 ARS, nach -32,330 ARS im Vorjahresvergleich.

Etsy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,16 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 687,34 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at