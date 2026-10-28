Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
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28.10.2026 23:12:45
Etsy Inc Reveals Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - Etsy Inc (ETSY) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $853.52 million, or $7.31 per share. This compares with $75.50 million, or $0.63 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $692.47 million from $624.15 million last year.
Etsy Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $853.52 Mln. vs. $75.50 Mln. last year. -EPS: $7.31 vs. $0.63 last year. -Revenue: $692.47 Mln vs. $624.15 Mln last year.
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