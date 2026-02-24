Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
24.02.2026 14:24:14
Etsy Momentum Drops Following Mixed Q4, Despite Fashion Marketplace Depop Sale To eBay
Etsy's Momentum slides to 19.26 as negative trends persist. Skepticism rises after the $1.2B Depop sale and mixed Q4 results. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.