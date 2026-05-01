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01.05.2026 06:31:29
Etsy präsentierte Quartalsergebnisse
Etsy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,06 Prozent auf 631,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 651,2 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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