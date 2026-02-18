Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
|
18.02.2026 22:05:06
Etsy Sells Depop, a Secondhand Clothing App Popular With Gen Z, to eBay
The $1.2 billion deal comes as eBay looks to expand its appeal among younger users.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu eBay Inc.
