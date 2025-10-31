Etsy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Etsy hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Etsy ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 678,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 662,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at