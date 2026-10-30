Etsy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Etsy gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 685,24 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 52,31 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1 038,59 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 900,77 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at