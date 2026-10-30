Etsy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Etsy hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Etsy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 692,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 678,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at