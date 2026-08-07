Etteplan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Etteplan ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Etteplan die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Etteplan ebenfalls ein EPS von 0,100 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,9 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at