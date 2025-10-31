Etteplan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Etteplan präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Etteplan 82,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at