Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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20.10.2026 16:36:38
Etwa 10.000 Wagen in Deutschland: VW ruft wegen fehlerhafter Batterien mehr als 70.000 E-Autos zurück
Es ist erst wenige Wochen her, dass VW Millionen seiner Fahrzeuge wegen einer korrosionsanfälligen Schraube in die Werkstätten rufen musste. Nun sorgen fehlerhafte Batterien für eine erneute Rückrufaktion des deutschen Autobauers. Diesmal sind aber deutlich weniger Kunden betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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20.10.26
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20.10.26
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20.10.26
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|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
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|Volkswagen (VW) St.
|69,60
|1,46%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,02
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