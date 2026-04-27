Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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27.04.2026 07:00:00
EU: Capri-Sun kämpft für Rückkehr zum Plastikstrohhalm
Der Zuckergetränkehersteller Capri-Sun setzt sich seit Jahren dafür ein, den Strohhalm aus Papier wieder gegen einen aus Plastik auszutauschen. Mit bemerkenswert wenig Erfolg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
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07:00
|EU: Capri-Sun kämpft für Rückkehr zum Plastikstrohhalm (Spiegel Online)
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02.02.26
|Ausblick: Capri informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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19.01.26
|Erste Schätzungen: Capri mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.11.25
|Ausblick: Capri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
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