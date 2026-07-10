Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.07.2026 12:53:00
EU: Instagram und Facebook bergen zu große Suchtrisiken
Wie gefährlich sind Instagram und Facebook für Kinder und Jugendliche? EU-Prüfer erheben nach zweijährigen Ermittlungen Vorwürfe gegen den Meta-Konzern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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