KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.06.2026 05:04:00
EU: WhatsApp muss andere KI-Chatbots kostenfrei zulassen, sonst droht Zwangsgeld
WhatsApp soll rivalisierende KI-Chatbots innerhalb von fünf Tagen kostenfrei erlauben. Es ist eine bislang selten genutzte EU-Zwangsmaßnahme. Meta protestiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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