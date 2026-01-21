AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
21.01.2026 13:27:38
EU-Abgeordnete für Recht auf freies Handgepäck bei Flügen
STRASSBURG (dpa-AFX) - Fluggäste sollen nach dem Willen des Europäischen Parlaments ein Recht auf ein freies Handgepäckstück erhalten. Dafür sprachen sich die Abgeordneten mit großer Mehrheit fraktionsübergreifend aus. Bevor neue Regeln in Kraft treten können, muss allerdings noch ein Kompromiss mit den EU-Staaten gefunden werden.
Fluggäste sollen dem Vorschlag des Parlaments zufolge künftig ohne zusätzliche Kosten einen persönlichen Gegenstand (etwa eine Handtasche, einen Laptop oder einen Rucksack) sowie ein kleines Handgepäckstück mit an Bord nehmen dürfen. Das Handgepäckstück soll nicht mehr als sieben Kilogramm wiegen und alle drei Kantenmaße (Länge, Breite und Tiefe) zusammengerechnet nicht mehr als 100 Zentimeter lang sein. Bisher erlauben manche Airlines als kostenloses Handgepäck nur einen sehr kleinen Gegenstand, für alles andere muss extra gezahlt werden.
Geld für Verspätungen
Das Parlament will außerdem, dass Reisende bei Verspätungen ähnlich entschädigt werden wie bisher. Der Vorschlag sieht bei Verspätungen ab drei Stunden oder Flugausfällen folgende Stufen vor:
* 300 Euro bei 1.500 Kilometer Entfernung (bisher: 250 Euro)
* 400 Euro bei bis zu 3.500 Kilometer Entfernung (bisher: 400 Euro)
* 600 Euro bei mehr als 3.500 Kilometer Entfernung (bisher: 600 Euro)
Voraussetzung ist, dass die Airline die Verspätung zu verschulden hat. Ausgenommen wären nach der Vorstellung der Abgeordneten etwa Krieg, bestimmte Wetterbedingungen und Naturkatastrophen.
Minister wollen erst bei vier Stunden Verspätung Entschädigung
Die Mehrheit der EU-Verkehrsminister hatte sich dagegen im Juni dafür ausgesprochen, dass Fluggäste künftig erst ab vier Stunden Verspätung entschädigt werden und mit je nach Entfernung niedrigeren Beträgen.
Um die Regelungen festzuschreiben, muss ein Kompromiss gefunden werden. Die Beteiligten versuchen schon seit Jahren, sich zu einigen
- bisher erfolglos./wea/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
05.01.26
|Air-France-KLM-Aktie leichter: Ungeplante Landung in München nach Zwischenfall (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
Analysen zu AIR France-KLM
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,03
|1,19%