Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.04.2026 14:03:20
EU accuses Meta of allowing children under 13 on platforms
The European Commission accused Meta, the company behind Instagram and Facebook, of breaching its own rules of barring children under the age of 13 from using its platforms.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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