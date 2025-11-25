25.11.2025 12:08:38

EU-Afrika-Gipfel berät zu Migration und Mobilität

LUANDA (dpa-AFX) - In der angolanischen Hauptstadt Luanda setzen Staats- und Regierungschefs aus Afrika und Europa den EU-Afrika-Gipfel fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens stehen nach EU-Angaben unter anderem die Themen Migration und Mobilität im Mittelpunkt der Beratungen.

Tausende Menschen aus afrikanischen Ländern machen sich jedes Jahr auf den gefährlichen Weg nach Europa, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen und vertrauen sich dabei Schlepperbanden an. Auf dem Gipfel in Luanda dürfte es daher auch um Maßnahmen gegen Menschenhändler und die Rückführung von Migranten gehen, die illegal in Europa eingereist sind, aber auch um Möglichkeiten der legalen Einwanderung.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung der afrikanischen Staaten ist deutlich niedriger als in den europäischen Ländern, Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen Staaten ein Problem. In der alternden Gesellschaft in Europa hingegen wird es zunehmend schwieriger, Arbeitskräfte zu finden. So hat Deutschland im vergangenen Jahr mit dem ostafrikanischen Kenia als erstem afrikanischen Land ein Abkommen zur Migration von Arbeits- und Fachkräften geschlossen.

Auf dem 7. EU-Afrika-Gipfel wollen die europäischen und afrikanischen Staaten 25 Jahre nach dem ersten Gipfel dieser Art in Kairo ihre Zusammenarbeit vertiefen. Vor dem Ende des Treffens soll eine gemeinsame Abschlusserklärung veröffentlicht werden./czy/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen