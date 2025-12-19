Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
19.12.2025 05:56:59
EU agrees €90bn loan to Ukraine after frozen Russian asset plan fails
Money to be borrowed against bloc’s budget after leaders fail to agree on proposal using Moscow’s fundsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Russian public joint-stock commercial roads Bankmehr Nachrichten
Analysen zu Russian public joint-stock commercial roads Bankmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!