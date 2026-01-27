Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
27.01.2026 14:15:21
EU agrees on complete ban of Russian gas imports by 2027
The European Union has taken another step toward ending its energy reliance on Russia by agreeing to stop gas imports from the country. But not all countries voted in favor of the ban.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!