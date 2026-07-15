EU akzeptiert Plan von Musks X zur Einhaltung digitaler Vorschriften

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union (EU) hat ein Angebot des Kurzbotschaftendienstes X von Elon Musk angenommen, mit dem das Unternehmen seine Transparenz bei der Werbung und den Datenzugang anpasst, um das EU-Gesetz über digitale Dienste zu erfüllen.

Die Europäische Kommission hatte im Dezember 2025 eine Geldbuße in Höhe von 120 Millionen Euro gegen X verhängt, weil die Social-Media-Plattform gegen ihre Transparenzverpflichtungen hatte. Mit der Verwendung des "blauen Häkchens" für "geprüfte Konten" würden die Nutzer getäuscht, hieß es. Denn auf X könne jeder zahlen, um den Status "überprüft" zu erhalten, ohne dass das Unternehmen ernsthaft überprüft, wer hinter dem Konto steht.

"Die Kommission hat den Aktionsplan von X zur Erfüllung der Transparenzpflichten im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste akzeptiert", teilte die Brüsseler Behörde nun mit. "Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung." X habe nun sechs Monate Zeit, den Plan umzusetzen.

Musks Plattform hatte im November 2022 Gebühren für einen blauen Haken auf ihren Konten eingeführt, und damit das Verifizierungssystem abgeschafft, das vor dem Kauf von Twitter durch den Tesla-Chef existiert hatte. Das Unternehmen hat das System seitdem umbenannt, sodass Konten nun als "Premium" statt als "verifiziert" geführt werden.

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July 15, 2026 13:43 ET (17:43 GMT)