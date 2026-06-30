Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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30.06.2026 07:00:06
EU and China buy time to avoid trade fight as Brussels demands deficit cuts
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