Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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18.07.2026 17:39:21
EU approves new passenger rights for air travel
EU ministers have approved a set of reforms giving more rights to air travelers. Among other things, compensation claims are to be made easier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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