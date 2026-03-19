KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.03.2026 05:06:00
EU-Ausschuss unterstützt Verbot von Deepfake-fähigen KI-Systemen - mit Ausnahmen
Der Bürgerrechtsausschuss der EU stimmt dem geplanten Verbot von KI-Systemen zu, die sexualisierte Bilder ohne Zustimmung der Abgebildeten generieren können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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