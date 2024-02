EU-Außenminister machen Weg für Einsatz im Roten Meer frei

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU-Außenminister haben den Weg freigemacht für die Marine-Mission zum Schutz der internationalen Seeschifffahrt im Roten Meer.

Unter Führung Griechenlands soll der Einsatz mit dem Namen "Aspides" Schiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen aus dem Jemen schützen, wie der EU-Rat in Brüssel am Montag mitteilte. Die Bundeswehr soll daran mit der Fregatte "Hessen" beteiligt werden, das Schiff ist schon auf dem Weg zum Einsatzort. Allerdings muss der Bundestag das Mandat dafür noch erteilen, womit diese Woche gerechnet wird. Die Bundesregierung billigte den Einsatz bereits am Freitag. Für das Mandat vorgesehen ist eine Obergrenze von 700 Soldatinnen und Soldaten.

Die Huthi-Milizen im Jemen greifen seit Monaten immer wieder Schiffe im Roten Meer verstärkt auch mit Raketen an, wenn die Transporte nach ihrer Darstellung eine Verbindung zu Israel haben. Sie wollen so die Extremistenorganisation Hamas im Gazastreifen gegen die israelischen Angriffe in Vergeltung des Massakers vom 07. Oktober unterstützen.

