EU-Automarkt im Februar um zehn Prozent gewachsen

Frankfurt (Reuters) - Die Autobauer in Europa haben im Februar deutlich mehr Neuwagen verkauft.

Die Neuzulassungen stiegen nach am Donnerstag veröffentlichten Daten des Herstellerverbandes ACEA in der Europäischen Union um zehn Prozent auf knapp 884.000 Fahrzeuge. In Deutschland legten die Zulassungen um 5,4 Prozent zu und damit schwächer als in den anderen großen Märkten Frankreich und Italien, die beide rund 13 Prozent Wachstum erzielten. Spanien lag mit einem Zuwachs von zehn Prozent knapp dahinter. Der Anteil von Elektroautos verharrte insgesamt bei zwölf Prozent.

