Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

23.12.2025 06:04:19

EU-Automarkt legt im November weiter zu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat im November erneut zugelegt. Insgesamt wurden im abgelaufenen Monat 887.491 Pkw neu angemeldet und damit 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten elf Monaten des Jahres wurden damit rund 9,86 Millionen Autos neu zugelassen, 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung liegen die Gesamtumsätze weiter deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, schrieb der Verband.

Der Anteil reiner Elektroautos stieg auf Elf-Monats-Sicht von 13,4 Prozent auf 16,9 Prozent. Der Absatz des Elektroauto-Pioniers Tesla brach im November allerdings erneut ein. So kam das Unternehmen in der EU im vergangenen Monat auf 12.130 neu zugelassene Autos, das waren gut 34 Prozent weniger als im November 2024. Im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte der Absatz damit um fast 39 Prozent.

Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern (Volkswagen (VW) vz) (VW), dessen Marken im November im Jahresvergleich um insgesamt 3,5 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche vz) aus der VW-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von gut 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns (BMW) wurden 4 Prozent mehr Autos zugelassen. Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hingegen verzeichnete bei den Neuzulassungen einen Rückgang von 3,8 Prozent. Der Stellantis-Konzern (Stellantis) mit Marken wie Peugeot, Citroen, Fiat und Opel kam auf ein Plus von 0,3 Prozent./mne/la/he

