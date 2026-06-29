Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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29.06.2026 11:15:21
EU ban on BPA chemical in food packaging takes effect
From July 2026 onwards, BPA will no longer be permitted in EU food packaging. The industrial chemical is known to interfere with the human hormonal system.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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