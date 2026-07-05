Packaging Aktie

Packaging für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932483 / ISIN: US6951561090

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05.07.2026 21:15:21

EU ban on BPA chemical in food packaging takes effect

From July 2026 onwards, BPA will no longer be permitted in EU food packaging. The industrial chemical is known to interfere with the human hormonal system.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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