Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|
06.07.2026 19:03:21
EU ban on BPA chemical in food packaging takes effect
From July 2026 onwards, BPA will no longer be permitted in EU food packaging. The industrial chemical is known to interfere with the human hormonal system.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Packaging Corp. of America
Analysen zu Packaging Corp. of America
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Packaging Corp. of America
|206,20
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street macht am Montag Gewinne. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.