EU-Banken wollen Ländern bei Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen helfen

PARIS (dpa-AFX) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) und einige nationale Förderinstitute wollen EU-Länder bei der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen mit einer Soforthilfe finanziell unterstützen. Insgesamt sollen dafür in diesem Jahr mindestens zwei Milliarden Euro vergeben werden, wie die EIB am Freitag nach einem Treffen in Paris mitteilte. Auch die deutsche KfW ist an der Initiative beteiligt. Wie hoch die Beiträge der einzelnen Institute sind, wurde nicht bekanntgegeben.

Die EIB unterstützt langfristige Förderprojekte in der EU mit günstigen Krediten oder Garantien. Mit der Soforthilfe sollen in Zusammenarbeit mit Regionen und Kommunen Unterkünfte bereitgestellt und die Integration gefördert werden. Gelder könnten zudem in die Bereiche Bildung, Gesundheit und Infrastruktur fließen.

