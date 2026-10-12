PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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12.10.2026 10:41:25
EU begrenzt chinesische Hybridauto-Importe auf 350.000 pro Jahr
Seit es Sonderzölle auf E-Autos gibt, verkauft China deutlich mehr Plugin-Hybride nach Europa. Auch das will die EU eindämmenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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