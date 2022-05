EU berät über Soforthilfe für Ukraine in Höhe von bis zu 9 Milliarden Euro

Die EU-Kommission hat bis zu 9 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine vorgeschlagen, damit sie ihre Staatsausgaben bis Ende 2022 bestreiten kann.

Dies entspricht den Plänen der USA, 8,5 Milliarden Dollar an kurzfristiger Soforthilfe bereitzustellen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.

Das Geld, das noch von den EU-Mitgliedstaaten abgesegnet werden muss, kommt zu einem Darlehen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in diesem Frühjahr hinzu, da EU und die westlichen Verbündeten versuchen, Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Begleichung der Schulden und der Aufrechterhaltung der Grundversorgung inmitten der russischen Invasion zu helfen.

Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) benötigt die Ukraine rund 5 Milliarden Dollar an Unterstützung, um das Land inmitten eines massiven wirtschaftlichen Einbruchs, der durch die russische Invasion verursacht wurde, am Laufen zu halten. Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Hilfen der USA und der EU hat der IWF ein neues Darlehen in Höhe von 5 Milliarden Dollar für die Ukraine beschlossen.

Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um etwa 45 Prozent schrumpfen wird. Die EU-Gelder werden über ein sogenanntes Makrofinanzhilfepaket bereitgestellt, bei dem es sich in der Regel um ein langfristiges, zinsgünstiges Darlehen handelt. Es ist noch nicht klar, ob ein Teil des Geldes in Form eines Zuschusses fließen wird.

Von der Leyen sagte, die EU werde mit der Arbeit an einem langfristigen Wiederaufbauplan für die Ukraine beginnen, der nach Einschätzung internationaler Institutionen mindestens 500 Milliarden Dollar kosten könnte. Sie sagte, die EU werde gemeinsam mit der ukrainischen Regierung eine Wiederaufbauplattform einrichten, um Pläne für einen künftigen Wiederaufbau zu erstellen.

EU-Beamte haben erklärt, dass die EU einen Teil des Geldes aufbringen könnte, indem die Kommission Anleihen auf den Finanzmärkten ausgibt, so wie sie es bei der Finanzierung des Fonds zur Bekämpfung des Coronavirus getan hat.

Die EU strebt eine Partnerschaft mit den USA und anderen westlichen Partnern für einen Wiederaufbaufonds an. Von der Leyen sagte, das Geld werde an tiefgreifende wirtschaftliche und politische Reformen in der Ukraine gebunden sein. "Diese Investitionen werden der Ukraine helfen, gestärkt und widerstandsfähiger aus den von Putins Soldaten angerichteten Verwüstungen hervorzugehen."

Von Laurence Norman

BRÜSSEL (Dow Jones)