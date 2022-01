EU-Berater besorgt über Pläne für grünes Label für Gas und Atomkraft

Brüssel (Reuters) - Berater der Europäischen Union zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Energieformen zeigen sich besorgt über einen Entwurf, nach dem auch Gas und Atomkraft als umweltfreundlich gelten können.

Der Vorsitzende der Expertengruppe, Nathan Fabian, sagte am Montag, einige Berater warnten, der Entwurf laufe Gefahr, keine Klarheit über die Umweltauswirkungen von Investitionen zu bieten. Die in der sogenannten Taxonomie festgeschriebenen Kriterien sollen dazu beitragen, dass private Investitionen verstärkt in erneuerbare Energien fließen.

Die neuen Kriterien seien für nachhaltige Finanzprodukte nicht geeignet, sagte Fabian der Nachrichtenagentur Reuters. Er warnte, der Entwurf stütze sich zu stark auf Versprechungen nachhaltiger Nutzung in der Zukunft, anstatt die heutigen Auswirkungen zu beurteilen. Bei Atomkraftwerken stelle sich zudem die Frage, wie jetzt die Umweltfreundlichkeit eines Meilers garantiert werden könne, wenn die Verpflichtung zur Entsorgung von Atommüll erst 2050 in Kraft trete.

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für die Taxonomie verschickt, zu dem die 27 EU-Regierungen Stellung nehmen sollen. Sie unterschied zwischen grünen Technologien wie Solar- und Windenergie sowie denen für Atom und Gas. Für diese beide Bereiche soll es Auflagen für die Klassifizierung geben. Danach sollen Investitionen in Atomkraftwerke als nachhaltig gelten, wenn diese die Entsorgung radioaktiver Abfälle sicherstellen und vor 2045 genehmigt werden. Die Bundesregierung hatte den Entwurf kritisiert und erklärt, es sei falsch, ausgerechnet Atomenergie als nachhaltig zu etikettieren.