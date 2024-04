EU beschließt neue Iran-Sanktionen

BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Staats- und Regierungschefs haben neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Wie die ARD-Tagesschau auf ihrer Internetseite zudem berichtet, sicherten sie der Ukraine weitere Waffenlieferungen zu. Beim gemeinsamen Abendessen standen die beiden Krisenherde - die Ukraine und der Nahen Osten - im Mittelpunkt. Anschließend betonte der EU-Ratspräsident Charles Michel, die EU sei vereint in ihrer Haltung gegenüber dem Iran: "Wir verurteilen diese Attacke, wir werden Sanktionen verhängen, und wir wollen alles tun, um die Zivilisten in der Region zu schützen."

Die neuen Sanktionen sollen laut den Angaben die Firmen treffen, die Drohnen und Raketen herstellen. Der Iran soll nach dem Willen der Regierungschefs isoliert und eine weitere Eskalation in der Region verhindert werden, so der luxemburgische Premierminister Luc Frieden. "Wir glauben, dass hier jeder zur großen Besonnenheit aufgerufen werden muss, denn der Nahe Osten liegt an der Grenze zur Europa, und wir wollen einen Flächenbrand für die ganz Region und für Europa vermeiden." Am Donnerstag soll es nun um das eigentliche Thema des Treffens gehen, die Wirtschaft in der Gemeinschaft.

