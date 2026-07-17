Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
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17.07.2026 07:00:59
EU border chaos feared at Dover crossing as busiest summer weekend looms
British domestic holidays are being pushed to their highest levels since CovidThe start of the peak summer season is set to bring millions of drivers on to British roads, with concerns of traffic chaos as the port of Dover faces its biggest test yet of new EU border controls.The semi-functioning entry-exit system (EES) is credited, along with the heatwaves and fears about flights after the war in Iran, with helping push British domestic holidays to its highest levels since Covid halted international travel. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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