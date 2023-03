EU braucht Zuwanderung von Arbeitskräften aus Nordafrika - Studie

Die EU ist stark mit den Nachbarregionen verbunden und auf die Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen, um den eigenen Fachkräftemangel auszugleichen, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) zeigt. Aus Osteuropa würden aber zukünftig weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und es brauche einen verstärkten Fokus vor allem auf Nordafrika, sagte wiiw-Direktor Mario Holzner.

Von 2008 bis 2010 wurden laut der Studie in der EU jährlich etwa 1,49 Millionen Arbeitserlaubnisse für Menschen aus EU-Nachbarländern ausgestellt, 2016 bis 2019 waren es mit 1,55 Millionen etwas mehr. 740.000 der Arbeitsgenehmigungen gingen in den letzten Jahren an Menschen aus osteuropäischen Ländern. Mit 600.000 ausgestellten Genehmigungen von 2016 bis 2019 an Ukrainerinnen und Ukrainer lag das Land an erster Stelle.

"Ganz Europa ist ein alternder Kontinent. Die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter wird sinken", erklärte Holzner. In Zukunft wird nur in den südlichen Nachbarländern die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter wachsen, wie es in der Studie heißt. Durch die vergangene Abwanderung von Menschen aus den östlichen Nachbarländern und dem Westbalkan in die EU würden "junge Leute, die dort ihre Familie gründen" fehlen, erklärte Holzner. In Zukunft werden von dort keine Arbeitskräfte nachrücken können.

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter schätzen, dass sich die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern in Zukunft zwar fortsetzen, aber verlangsamen werde, und daher zwischen 2020 und 2030 etwa 1,4 Millionen Arbeitsmigranten in die EU kommen werden. 86 Prozent davon werden aus südlichen Ländern erwartet. Das ist insgesamt weniger als ein Drittel der benötigten Arbeitskräfte in diesem Zeitraum.

Laut der Studie zieht die EU Menschen mit hohen Abschlüssen an. Aus fast allen EU-Nachbarländern wandern qualifizierte Menschen ab, besonders hoch sind die Abwanderungsraten in den Westbalkanländern (besonders Albanien und Bosnien-Herzegowina) und der Türkei. Aus der östlichen Nachbarschaft verlassen vor allem Arbeitskräfte aus Aserbaidschan, Moldawien und der Ukraine ihre Heimatländer.

prmh/ivn

ISIN WEB http://www.wiiw.ac.at/