Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
25.03.2026 13:54:40
EU bremst Einführung von Metas Smartglasses - Agentur
DOW JONES--Die Europäische Union bremst Meta laut einem Agenturbericht bei der Einführung seiner gemeinsam mit Essilorluxottica herstellten Ray-Ban-Smart-Brillen. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle schreibt, liegt das Problem in den EU-Vorschriften zu Batterien und Künstlicher Intelligenz (KI). Demnach befindet sich der Facebook-Mutterkonzern in Gesprächen mit der EU über ein Gesetz, wonach dort verkaufte Geräte ab 2027 mit herausnehmbaren Batterien ausgestattet sein müssen. Laut dem Bericht strebt Meta eine Ausnahmeregelung für seine mit KI ausgestatteten Ray-Ban-Brillen und andere Smartglasses an.
Essilorluxottica lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
19:54
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht über Risiken (dpa-AFX)
|
21.03.26
|Social-Media-Verbot: BKA-Chef fordert Folgen für Plattformen (dpa-AFX)
|
20.03.26
|Meta-Aktie kaum verändert: Strategiewechsel bei Horizon Worlds überzeugt Anleger (dpa-AFX)
|
20.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.03.26
|Lehrerverband: WhatsApp-Regulierung 'kaum realistisch' (dpa-AFX)
|
17.03.26
|Beschwerde gegen Facebook: Playboy Deutschland wehrt sich - Meta-Aktie im Fokus (dpa-AFX)
|
17.03.26