EU-Budget 2020 - Schwerpunkte klar, finanzielle Ausgestaltung nicht

Bei den Verhandlungen zum EU-Budget für 2020 haben die beiden Hauptplayer - Rat und EU-Parlament - am heutigen Freitag nochmals ihre Standpunkte dargelegt. Finanziell liegen die beiden Seiten um einige Milliarden Euro auseinander. Über die Schwerpunkte ist man sich aber eigentlich grundsätzlich einig, wie es Freitagnachmittag aus Parlamentskreisen hieß, über deren finanzielle Ausstattung nicht.

Diese sollen auf Jugend, Forschung und Entwicklung, Klimamaßnahmen und Innovation gelegt werden. Am Nachmittag wird weiterverhandelt. Gibt es bis etwa 18 Uhr wie derzeit von Beobachtern erwartet, keine Einigung, soll die EU-Kommission insofern vermitteln, als dass sie eine Art von Kompromissvorschlag ("joint draft conclusion", Entwurf für Schlussfolgerungen) macht. Auf dessen Basis soll dann weitergesprochen werden.

"Ich setze mich für ein treffsicheres und effizientes Budget 2020 ein, bei dem ein Fokus auf Forschung und Entwicklung, Innovation und Bildung gelegt wird", sagte der APA die Budgetsprecherin der ÖVP im EU-Parlament, Angelika Winzig, die bei den Verhandlungen dabei ist. "Besonders am Herzen liegen mir gezielte Maßnahmen für unsere Unternehmen, die Arbeitsplätze sichern, aber auch ein vernünftiges Agrarbudget für unsere Landwirtschaftsbetriebe."

Sehr kritische Töne kamen hingegen aus der deutschen SPD in der EU: "Die EU-Mitgliedstaaten müssen ihre irre Blockadehaltung aufgeben", so deren Vorsitzender Jens Geier. "Alle Regierungen verlangen, dass die Europäische Union mehr Aufgaben übernimmt, aber es soll kein Geld kosten." Er spricht sich gegen das Bilden von Reserven aus. "2020 ist das letzte Jahr der laufenden langfristigen Finanzplanung der EU. Ab 2021 wird es mit dem neuen Finanzrahmen frische Gelder geben, es müssen also keine Reserven gebildet werden."

Gibt es heute keine Einigung, dürfte am Montag weiterverhandelt werden. Montagmitternacht läuft die Vermittlungsfrist aus. Danach gelten die Versuche als gescheitert und die EU-Kommission muss einen neuen Haushaltsentwurf für nächstes Jahr vorlegen. Das selbe Prozedere gab es schon voriges Jahr für das 2019er-Budget, es handelt sich also nicht um Neuland. Einstweilen wird das Budget im Rahmen eines Provisoriums fortgeschrieben.

