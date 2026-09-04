04.09.2026 11:14:00

EU-Budget - Bauer fordert Kürzung von "mehreren Milliarden Euro"

Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat ihre Forderung nach einem straffen EU-Haushalt bekräftigt. "Wir brauchen eine Kürzung des EU-Budgets um mehrere Milliarden Euro, um Spielraum für neue Prioritäten zu schaffen", sagte Bauer am Freitag bei einem EU-Treffen in Dublin. Sie könne niemandem in Österreich erklären, warum das künftige EU-Budget um 60 Prozent höher als die bisherigen sein solle und gleichzeitig in Österreich jeder Euro umgedreht werden müsse, so Bauer.

Sie wolle sich dafür einsetzen, dass der Beitrag Österreichs "möglichst stabil" bleibe, ergänzte die EU-Ministerin. Als neue Priorität im EU-Budget hob Bauer die Sicherheitspolitik hervor. "Die Verhinderung der Anschläge in Leipzig führt uns vor Augen, wie konkret die Bedrohung geworden ist", betonte sie. Russland versuche, die Europäische Union "auseinander zu dividieren", diese müsse nun "Geschlossenheit" und "Widerstandsfähigkeit" zeigen.

Was die EU-Erweiterung betrifft, fordert Bauer ein "Vorankommen". Dass die Isländer sich gegen die Wiederaufnahme der EU-Erweiterungsverhandlungen ausgesprochen haben, sei kein "Anlass, den Kopf in den Sand zu stecken", sagte sie weiter. Die EU müsse in der Kommunikation "deutlich besser" werden und "unsere Vorteile" kommunizieren. Ihrer Ansicht nach braucht es auch "Schutzklauseln", die in künftige Beitrittsverträge aufgenommen werden könnten, allerdings dürften dadurch die Verhandlungen nicht "verkompliziert" werden.

hel/ade

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