EU-Budget - Europäischer Rat nimmt ersten Anlauf auf Einigung

Mit einem Budget-Sondergipfel in Brüssel am kommenden Donnerstag will EU-Ratspräsident Charles Michel die 27 europäischen Staats- und Regierungschef an ihre Pflicht erinnern, sich auf einen gemeinsamen EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre zu einigen. Innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich dessen Höhe und Ausgestaltung.

Während die Mehrheit der EU-Länder für eine Erhöhung des EU-Budgets für die Jahre 2021 bis 2027 eintritt, will eine kleine Gruppe von finanzstarken Staaten - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - bei einem Prozent der Wirtschaftsleistung der EU als Ausgabenobergrenze bleiben. Darin sind sowohl die Mitgliedsbeiträge der EU-Länder und die Eigenmittel der EU enthalten. Diese sogenannten Nettozahler argumentieren ihre Position damit, dass sie bereits im auslaufenden Finanzrahmen mehr in das EU-Budget einzahlten als sie an Direktzahlungen zurückbekommen.

Die EU-Kommission hingegen sieht 1,114 Prozent der Wirtschaftsleistung als nötig an, um die künftigen Aufgaben der Europäischen Union - zum Beispiel die Klimawende - zu bewältigen. Sie kontert das Argument der "Nettozahler" mit der "Umwegrentabilität" der Europäischen Union, zu der die positiven Effekte der Teilnahme am europäischen Binnenmarkt zählen.

Das EU-Parlament, das dem künftigen Finanzrahmen zustimmen muss, erachtet sogar eine Erhöhung auf 1,3 Prozent als notwendig. Im Oktober hatte die finnische EU-Ratspräsidentschaft 1,07 Prozent als Kompromiss vorgeschlagen, war damit jedoch nicht auf Zustimmung gestoßen. Einen neuen Vorschlag für eine Ausgabenobergrenze will EU-Ratspräsident Charles Michel dem Vernehmen nach bis spätestens zum Botschaftertreffen am heutigen Freitag auf den Tisch legen. Dabei soll es sich um eine "Weiterentwicklung" des finnischen Vorschlages handeln, die in Richtung der Vorstellungen von EU-Kommission und EU-Parlaments geht.

Laut informierten Kreisen wird in vielen Hauptstädten das Gewicht des Europaparlaments im Entscheidungsprozess unterschätzt, das mit mehr als 60 Prozent neuen Abgeordneten dem Europäischen Rat mit frischem Selbstvertrauen entgegentreten will. Am Donnerstag drohten die vier Fraktionen von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen im Europaparlament mit einem Veto gegen die Budgetpläne der EU-Staaten.

Die EU-Abgeordneten treten zudem für die Schaffung von neuen direkten Einnahmequellen für die Europäische Union ein. Am wahrscheinlichsten scheint die Verwirklichung einer Abgabe auf nicht-wiederverwertete Plastikabfälle. Dadurch ergibt sich etwas Spielraum bei den Verhandlungen mit den EU-Ländern. Auch ein Rabatt auf den nationalen Beitrag zum EU-Budget, wie ihn manche EU-Länder - darunter Österreich - bekommen, wird als Möglichkeit gesehen, sich anzunähern.

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hält eine baldige Einigung der 27 EU-Mitglieder für äußerst dringlich und prinzipiell möglich. Er fordert deshalb "staatsmännisches Handeln" für das Treffen am Donnerstag ein, dessen Dauer noch nicht abgeschätzt werden kann. Manche Beobachter erwarten sich einen freien Freitagabend, andere stellen sich auf zwei durchwachte Nächte ein. Vielleicht ist aber auch noch ein weiterer Sondergipfel nötig, damit die EU-Staats- und Regierungschefs über ihre innenpolitische Schatten springen.

(Grafik 0224-20, Format 88 x 76 mm) (Schluss) gil/ths

WEB http://www.europarl.europa.eu/portal/de