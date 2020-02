EU-Budget - Hahn kündigt "bescheidene Kürzungen" an

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn fühlt sich "bestätigt, inspiriert und bestärkt" von den Ansichten der drei baltischen Staaten in Bezug auf die Anpassung des nächsten EU-Budgets für die Jahre 2021 bis 2027. Dies sagte Hahn am Freitag in Tallinn nach einem Treffen mit den Premierministern Jüri Ratas aus Estland, Saulius Skvernelis aus Litauen und Krisjanis Karins aus Lettland.

Der Austritt Großbritanniens aus der EU mache "bescheidene Kürzungen" notwendig, auch bei den Fördermitteln für Kohäsion. Diese sollen die regionalen Wohlstands- und Entwicklungsunterschiede in der Europäischen Union ausgleichen. Hahn bezeichnete die baltischen Staaten als "Vorbilder im Aufholprozess", was die EU weiterhin fördern wolle. Dies sei eine der besten Investitionen der EU, so der Budgetkommissar. Estland, Lettland und Litauen sollen nach dem Budgetvorschlag der EU-Kommission von 2018 pro Kopf 2,5- bis dreimal so viele Fördergelder für Kohäsion erhalten wie der EU-Schnitt.

"Es ist Zeit, sich anzunähern, und nicht auseinanderzudriften", so der EU-Kommissar abschließend. Dies könnte auch als Motto für die anstehenden Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union gelten, für die EU-Ratspräsident Charles Michel am 20. Februar einen EU-Sondergipfel einberufen hat.

Die EU-Kommission erachtet eine Erhöhung des Beitrags der EU-Länder von derzeit einem Prozent auf 1,114 Prozent der Wirtschaftsleistung als notwendig, damit sich die EU in den nächsten sieben Jahren den traditionellen Herausforderungen wie Kohäsion und Landwirtschaft und den neuen politische Prioritäten wie dem Klimawandel, dem Schutz der Außengrenzen und den Investitionen in Forschung und Entwicklung stellen kann. "Es geht um europäische Werte und den europäischen Mehrwert - was nur auf EU-Ebene erreicht werden kann, um Europa stark zu machen", erklärte Hahn.

Die meisten EU-Länder sind für eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages, wobei hinsichtlich deren Ausmaß unterschiedliche Ansichten bestehen. Das EU-Parlament fordert sogar einen Beitrag von 1,3 Prozent. Eine kleine Gruppe von Mitgliedsstaaten - Österreich, Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Schweden - hebt ihre Rolle als "Nettozahler" hervor und tritt gegen eine Erhöhung ein.

EU-Ratspräsident Michel will laut Diplomatenkreisen kommende Woche einen neuen Vorschlag für das Gemeinschaftsbudget vorlegen. Der von der finnischen EU-Ratspräsidentschaft erarbeitete Kompromiss von 1,07 Prozent hatte keine Zustimmung gefunden.

