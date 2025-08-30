30.08.2025 18:09:38

EU-Chefdiplomatin sammelt Vorschläge für Russland-Sanktionen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen der EU-Kommission in den nächsten Tagen mitteilen, welche neuen Strafmaßnahmen sie sich für das nächste Paket mit Russland-Sanktionen wünschen. "Ich habe die Mitgliedstaaten um ihre Vorschläge für die kommende Woche gebeten", sage die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach einem EU-Außenministertreffen in Kopenhagen. Ziel müsse es sein, mit dem neuen Paket maximalen Druck auf Russland auszuüben.

Als Optionen für neue Strafmaßnahmen nannte Kallas neue Importverbote und Zölle auf russische Produkte sowie weitere Sanktionen gegen Akteure aus Drittstaaten, die von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine profitieren. Zudem sprach sie sich für ein noch entschlosseneres Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte zur Umgehung von Energiesanktionen sowie Russlands Ausweichen auf Kryptowährungen aus.

Auch Minister sehen keine Verhandlungsbereitschaft bei Putin

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte als Vertreter der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft, aus seiner Sicht seien sich alle einig, dass Russlands Präsident Wladimir Putin derzeit versuche, Zeit zu gewinnen. "Er darf damit nicht erfolgreich sein - und die einzige Sprache, die er versteht, ist die des harten Drucks", sagte er.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hatte sich am Vormittag ähnlich geäußert und ebenfalls klargemacht, dass er keine großen Hoffnungen auf einen schnellen Erfolg der US-Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine hat. Putin wolle nicht verhandeln und führe seinen Krieg gegen die Ukraine fort, sagte der CDU-Politiker. Deswegen müsse nun vor allem weiter der Druck erhöht werden.

Neue Dynamik in die Sanktionsdiskussion hatten zuletzt auch die jüngsten schweren russischen Luftangriffe auf Kiew gebracht. Bei ihnen wurde am Donnerstag auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt schwer beschädigt./aha/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 August 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
17:46 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
29.08.25 Carl Icahns Aktien-Strategie: Das änderte sich im Depot im 2. Quartal 2025
29.08.25 August 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen